В Кемерове отметили 25-летие института уполномоченного по правам человека. А вместе с праздником провели и гала-концерт конкурса «Особый патриот». Что стоит за юбилейной датой и кому вручили награды — узнаете в нашем материале.

Государственный щит горожан или те, кто восстанавливает справедливость, — всё об этом институте уполномоченного по правам человека. Первые обращения рассмотрели в июне 2001 года. А уже сейчас правозащитный институт празднует юбилей — 25 лет со дня основания — и насчитывает более 80 тысяч запросов, за каждым из которых — судьба реального человека.

На торжественной встрече говорили не только о прошлом, но и настоящем. О тех, кто каждый день преодолевает самого себя, свой недуг и доказывает, что у талантов нет ограничений. Речь — про участников гала-концерта регионального конкурса «Особый патриот».

Для 11-летнего Кости выход на сцену – это уже победа. На конкурсе он прочитал стихотворение про Зинаиду Туснолобову — Героя Советского Союза.

А с песней «Ночная птица» выступил Андрей Потапов – ветеран боевых действий. Он нашёл себя не только в вокале, но и в живописи. В фойе гостей встретили две выставки: «Уголь» и «Зарисовки из-за ленточки». За каждой картиной – история солдата, боя или ночи, проведенной в окопе.

В гала-концерте участвовали и танцоры, в движении которых нет слабости, а есть маленькие, но уверенные шаги вперёд.

Автор: Марина Киселева