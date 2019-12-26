Учреждение рассчитано на 13 аппаратов «искусственная почка». Лечебный процесс ведётся под контролем высококвалифицированного персонала с использованием интеллектуальной информационной системы.

В новом медицинском центре Кемеровского филиала компании «Нефросовет» высококвалифицированную, комплексную нефрологическую помощь будут получать пациенты с заболеванием почек. Центр находится в шаговой доступности для пациентов, проживающих в Кировском и Рудничном районах Кемерова. Также здесь готовы принять жителей городов и посёлков северной части Кузбасса.

Помимо услуг гемодиализа пациентам в новом центре оказывают бесплатно (по полису ОМС) расширенный спектр лабораторных исследований, все виды УЗИ, в том числе сосудистого доступа, эхокардиографию и другие инструментальные исследования. Телемедицинские технологи позволяют получать консультации ведущих специалистов Москвы и России прямо во время гемодиализа.

Залог максимально качественной медицинской помощи – высокая степень очистки воды. В новом медицинском центре установлена инновационная система водоподготовки, которая позволяет на выходе добиваться проводимости, близкой к нулю. Главные оценки, конечно, ставят пациенты.

Новый центр рассчитан на 13 диализных мест с проведением лечения 78 пациентов в круглосуточном режиме.