Сегодня в Новокузнецке губернатор Кузбасса провел совещание с руководителями предприятий-должников по заработным платам, а также с главами городов, в которых эти предприятия находятся.

Самая серьёзная ситуация сложилась на шахтах УК «Заречная». Они накопили долгов по зарплате на сумму более 220 млн рублей. Людям задолжали зарплату еще за октябрь и ноябрь.

В своем аккаунте в Инстаграм С. Цивилев написал: «Все компании частные и, казалось бы, сами должны решать такие проблемы, но они дотянули ситуацию до того, что наши люди сидят без зарплаты. Это недопустимо! Поэтому я подключился к ситуации и в ручном режиме помогаю людям получить свои заработанные деньги».

Как пояснил губернатор, у УК «Заречная» была единственная возможность оперативно решить проблему – за счёт возврата НДС. Прямо во время совещания С. Цивилев позвонил в налоговую инспекцию, где ему сообщили, что в экстренном порядке рассмотрели протокол о возврате.

«На мой звонок в казначейство ответ последовал через несколько минут — прямо во время нашего совещания в Кузбасс перевели 199 990 000 рублей. Поручил немедленно готовить деньги к выплате зарплат!» – заявил глава региона.

Кроме того С. Цивилев дал поручение тем предприятиям, где уже успели сократить людей, вместе с главами городов и районов, представителями службы занятости, профсоюзами детально изучить ситуацию по каждому человеку и каждому сотруднику предложить варианты трудоустройства.