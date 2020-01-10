По данным департамента лесного комплекса Кузбасса, в 2020 году, согласно плановым значениям национального проекта «Экология» (реализуется по инициативе президента РФ Владимира Путина) на площади 1826 гектаров высадят почти 6,5 миллиона растений. Это на 2 миллиона деревьев больше, чем в прошлом году.

Лесничие отмечают, что в прошедшем году показатель отношения площади лесовосстановления и лесоразведения к площади вырубленных и погибших лесных насаждений составил 65,3%. Эта цифра на 5% больше запланированной. Согласно нацпроекту, к 2024 году она должна достичь стопроцентного уровня.

Кроме того, обеспечена посадка 38,7 гектаров лесных культур в рамках компенсационного лесовосстановления от компаний-лесопользователей, а всего в лесных питомниках за 2019 год выращено более 17 миллионов саженцев. Часть из них будет высажена в этом году.

И.о. начальника департамента лесного комплекса Кемеровской области Максим Яковлев пояснил, что работа по сохранению лесов ведется не только в направлении непосредственного лесовосстановления. Еще одна приоритетная задача департамента – развитие движений школьных лесничеств в области.

Лесничества совместно с администрациями городов и районов ежегодно проводят акции по посадке леса весной и осенью. С каждым годом они набирают популярность. В акциях участвуют все желающие. А это говорит о том, что в Кузбассе растет новое поколение, которое будет более ответственно относиться к природе.

По информации ежедневной областной газеты «Кузбасс».