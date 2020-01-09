В Кузбассе ожидается рост заболеваемости ОРВИ. За первые дни января в поликлиники и больницы области с жалобами обратились почти 3 тысячи жителей. У восьми пациентов подтверждён диагноз грипп.

Первую неделю нового года с температурой, насморком и кашлем провели 2703 кузбассовца. По данным Роспотребнадзора, эта цифра растёт. Но эпидемия и карантины пока не грозят. Специалисты прогнозируют, вспышка заболеваемости ожидается в начале февраля.

Как известно, вирус передаётся воздушно-капельным или контактным путём. Он живёт от 2 до 8 часов на гаджетах, игрушках, посуде, белье и мебели. Человек заражается, когда касается этих поверхностей, а затем притрагивается ко рту, носу или глазам. Поэтому, в целях профилактики, рекомендуется мыть руки как можно чаще. В случае заболевания показано обильное питьё, постельный режим и, по возможности, посещение врача.

Человек может заразить окружающих за 24 часа до появления симптомов и в первые 3 дня болезни. Здоровым людям при контакте с ним рекомендуется носить медицинские маски. Однако, менять их нужно каждые 4 часа, иначе риск пойти на больничный только возрастает.