С 1 января наступившего года увеличился минимальный размер оплаты труда. Теперь он составляет 12 тысяч 130 рублей. Изменения коснулись и пенсионеров. Страховые выплаты неработающим пенсионерам индексировали на 6,6%. Так, в январе средний размер страховой пенсии по старости составит примерно 16 тысяч рублей.

На 150 рублей увеличилось пособие по временной нетрудоспособности за 1 день пребывания на “больничном”. Эта сумма теперь составляет 2 тысячи 300 рублей. С 1 января также вступил в силу Закон о введении электронных трудовых книжек в России. Теперь все данные о работнике будут ежемесячно передаваться в Пенсионный фонд России. Каждый гражданин сам может выбирать, в каком формате будут вести его трудовую книжку: в бумажном или электронном.

Еще несколько изменений заинтересуют автолюбителей. Точнее тех, кто только мечтает сесть за руль. Теперь управлять машиной можно с 16 лет. Но только в качестве обучающегося вождению, после изучения теории и в сопровождении инструктора. А права ученик получит только по достижении 18 лет.

Изменения коснулись и содержания домашних любимцев. С 1 января запрещено содержать в квартирах диких животных. Речь идет об опасных для владельцев питомцах – крупных хищных и ядовитых. Также с начала 2020-го запрещено выгуливать без намордника 12 пород собак, потенциально опасных для жизни человека. В этот список вошли: акбаш, бразильский бульдог, волко-собачьи гибриды и другие. Свободно прогуливаться такие животные могут только на ограждённой территории, принадлежащей её владельцу.