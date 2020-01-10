Уже сейчас новое жильё получили более семисот семей. Целевые показатели на 2019 год по количеству расселяемой площади в регионе выполнены на 490 процентов. Между тем, в Кемеровской области, в рамках реализации нацпроекта “Жилье и городская среда”, ставят новые задачи на 2020-ый год.

769 тысяч квадратных метров жилья. Такое количество площадей в минувшем году ввели в эксплуатацию кузбасские строители. Если перевести эту цифру в количество жилых домов, то получается больше ста. Абсолютно все прошли экспертизу. Инспекция Государственного строительного надзора проверяла новострои с особым пристрастием.

В общей сложности за прошлый год было построено шесть с половиной тысяч квартир. Три жилых дома сдали под ключ для граждан социальных категорий: ветеранов, многодетных семей, семей с детьми-инвалидами и детей-сирот. К слову, о последних. Из года в год в Кузбассе выделяют всё больше денег на приобретение жилья именно сиротам. Так, в 2019-ом сумма составила 270 миллионов рублей. И в будущем, по словам губернатора, бюджет на эти цели будет расти. Всего же в 2020-ом планируют построить порядка восьмисот пяти тысяч квадратных метров жилья.

В лидерах традиционно Новокузнецк и Кемерово. К примеру, в столице региона Фонд развития жилищного строительства начал реализацию масштабного проекта — застройка 55-ого микрорайона. Он уже получил название “Кузнецкий”. По окончанию работ общая площадь жилья в нём составит сто семьдесят тысяч квадратных метров.