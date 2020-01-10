У юных изобретателей из Новокузнецка проходят необычные каникулы. Детский технопарк «Кванториум» распахнул свои двери.

Программа «Инженерные каникулы» рассчитана на 3 дня и на ребят с разной степенью подготовки. В первую очередь, конечно, ознакомительная виртуальная экскурсия для тех, кто здесь ещё не был и хочет узнать, чем можно заняться. Школьников, уже сделавших свой выбор в пользу инновационных технологий, пригласили на мастер-классы преподавателей детского технопарка «Кванториум». Под руководством педагогов они создали компьютерную игру, познакомились со схемами и устройствами на микроконтроллерах, а также узнали об альтернативных источниках энергии. И познакомились со сверстниками, которые уже практически самостоятельно решают так называемые технологические кейсы, предложенные партнёрами технопарка.

За 3 дня эти ребята должны собрать роботов. В коробках с деталями на первый взгляд обычный конструктор. Но коробочка оказалась с двойным дном.

В другом квантуме – так называются классы в технопарке – ребята занимаются решением более сложных задач. Уже несколько лет они осваивают технические знания, а сейчас за 3 дня им предстоит претворить в жизнь свои идеи. И в том, что эти ребята делают на компьютере, без специальных знаний разобраться невозможно.

«Инженерные каникулы» проводятся в рамках федеральной программы и проходят по всей стране. Познакомить с инновационными технологиями здесь планируют как можно больше юных исследователей. Возможно, кто-то из них всерьез заинтересуется этими направлениями и выберет соответствующую профессию.