В период с 9 по 10 января региональный оператор по обращению с ТКО «ЭкоТек», обслуживающий юг Кузбасса, на день прекратил вывоз мусора из некоторых городов юга Кузбасса, из-за чего произошел сбой, исправлять который пришлось областным властям и руководителям муниципалитетов.

Вчера губернатор провел селекторное совещание по этой ситуации. В обсуждении участвовали заместители губернатора, главы территорий юга Кузбасса, представители РЭК. В совещании принял участие собственник компании Георгий Лаврик, управляющий директор ООО «ЭкоТек» Андрей Функ.

Как отметил Сергей Цивилев, за 3 дня совместными усилиями областных властей и глав в аварийном режиме территории справились с проблемой и наладили работу.

Позиция регоператора — действия его не противозаконны. Также Георгий Лаврик ссылался на то, что компания уже более одного года «нарабатывает убытки», так как объемы вывозимого мусора превышают реальную оплату за эти услуги.

По мнению губернатора, любые проблемы должны решаться за столом переговоров.

«Такие методы работы в Кузбассе недопустимы. Ни при каких обстоятельствах останавливать вывоз мусора нельзя, тем более в таком регионе, как Кузбасс, с высочайшей плотностью населения. Мы несем ответственность перед жителями», — подчеркнул Цивилев.

После заслушивания муниципалитетов губернатор высказался о невозможности выполнения требования регоператора о внеочередном повышении тарифа для населения на вывоз мусора.

«Повышать цену не своевременно, нужно искать другие пути. Прежде всего, навести порядок в договорной базе — регоператору и муниципалитетам сверить все данные по базе данных юридических и физических лиц. Все главы территорий подтвердили готовность к совместной работе. Тем более что в Кузбассе есть отлично зарекомендовавшие себя методики по работе с получателями услуг в электроэнергетике», — заявил Сергей Цивилев.

Сергей Цивилев подчеркнул, что правительство Кузбасса делает все зависящее для оказания помощи в организации работы регоператора, кроме того, муниципалитеты не просто готовы к сотрудничеству с компанией в проведении мусорной реформы, а напрямую заинтересованы в нем. По решению губернатора правительство Кузбасса в 2019 году направило 25 млн рублей из областного бюджета на приобретение контейнеров для зоны «Юг».

Стороны договорились, что «ЭкоТэк» передаст в электронном виде в муниципалитеты всю базу уже заключенных договоров, чтобы ее актуализировать. Это поможет проверить правильность начисления платы каждому жителю и предпринимателю, отследить процесс заключения и выполнения договоров, что особенно важно для бизнеса и частного сектора.

Кроме того, с 1 февраля в структуре департамента жилищно-коммунального и дорожного комплекса будет создан специальный отдел. Главная задача новой структуры — сопровождать мусорную реформу и контролировать соблюдение законодательства в этой сфере.

Контроль за исполнением поручения Сергей Цивилев возложил на своего первого заместителя Вячеслава Телегина.

По информации пресс-службы администрации Кемеровской области.