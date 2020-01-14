Утро многие жители Кемерова, которые выбрали для поездки Кузбасский мост, попали в крупную автомобильную пробку. Причиной стало дорожно-транспортное происшествие. Авария произошла в 7:40 утра, на улице Терешковой в районе транспортной развязки в направлении жилого района «Лесная поляна».

Столкнулись 7 машин. Есть пострадавшие. По предварительной версии, которую озвучила пресс-служба областного управления ГИБДД, водитель автомобиля “Тойота Аурис”, двигаясь в направлении левого берега не справился с управлением.