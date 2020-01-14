Аварийные бараки под снос. Программа переселения граждан продолжается. На сегодняшний день в плане до 2024 года стоят дома, признанные непригодными для жилья до 1 января 2017 г. К нам в редакцию обратились кемеровчане, проживающие на улице Артельная в доме №33. Их интересует, почему многоквартирный разваливающийся барак до сих пор стоит, а соседние, состояние которых было лучше, уже снесены.

Дыры в потолке, расползающиеся в разные стороны стены, трухлявые деревянные брусья. Жилой дом по адресу Артельная, 33 в следующем году отметит вековой юбилей. Правда, если не развалится. В 2016-м независимая межведомственная комиссия признала его аварийным и непригодным для жилья. Сделать поддерживающие конструкции – всё, на что способна управляющая компания. Владельцы квартир уже отчаялись латать дыры. Удивляются, что соседние бараки, состояние которых, по словам жильцов, было лучше, сносят, а их дом до сих пор стоит.

Как пояснили в департаменте строительства, дом был позже признан аварийным, поэтому и срок сноса барака определили лишь на 2024 год. Владельцы квартир не уверены, простоит ли строение еще 4 года. Скоро весна, снег с чердака начнет таять и через щели в потолке попадет на проводку. Жители переживают. В один момент они просто останутся на улице.

Администрация Кемерова отказалась от комментариев. В ответ на запрос прислали лишь письмо, в котором говорится о том, что дом аварийный, но нет опасности внезапного обрушения. Поэтому сроки остаются без изменений. Для того чтобы жителям добиться перенесения даты сноса барака, необходимо письменное заключение экспертной комиссии. Если угроза обрушения будет, дом станет первоочередным в программе переселения из аварийного жилья.