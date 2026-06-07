10 июня в России отметят День фермера. И в преддверии этого профессионального праздника губернатор Кузбасса рассказал, что на сегодня в регионе работают больше тысячи фермерских хозяйств, которые помогают обеспечить продовольственную безопасность региона и среди них есть свои рекордсмены.

Илья Середюк сообщил, что в Прокопьевском округе работает Павел Башмаков, который вырос в сельской семье и с раннего детства помогал отцу обрабатывать землю. После армии он продолжил работать в сельхоз сфере. И на сегодняшний день вышел в передовики благодаря внедрению самых современных технологий. Например, он применяет спутниковую навигацию, автопилотируемую технику и цифровую паспортизацию полей. В результате урожайность картофеля фермерского хозяйства Павла Башмакова почти в два раза превысила показатели коллег.