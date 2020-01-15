В распоряжение кузбасской Госавтоинспекции поступили сразу 97 новых автомобилей Skoda Octavia. Они переданы в подразделения в Кемерове, Новокузнецке, Прокопьевске, Белове, Ленинске-Кузнецком, Междуреченске, Киселевске и других городах и районах.

Каждый автомобиль предназначен именно для дорожно-патрульной службы ГИБДД, и здесь имеется все необходимое для того, чтобы обеспечивать безопасность на дорогах: устройства для подачи световых и звуковых сигналов, медицинские укладки для оказания первой помощи, радиостанции и видеорегистраторы, а также тревожные кнопки.

– Ключи от служебного транспорта сотрудникам ГИБДД вручил начальник ГУ МВД России по Кемеровской области генерал-лейтенант полиции Игорь Иванов. Он отметил, что новый автопарк, поступивший в рамках реализации национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги», позволит максимально оперативно действовать в экстренных ситуациях, выполняя задачи по снижению аварийности на дорогах, – отметили в пресс-службе ГУ МВД России по Кемеровской области.

К слову, все спецмашины уже прибыли к местам несения службы по обеспечению безопасности дорожного движения. А до конца первого квартала в распоряжение органов внутренних дел Кузбасса поступит еще 70 новых автомобилей.

По информации «Комсомольская правда в Кузбассе».