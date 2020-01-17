27 января в России отметят 76-летнюю годовщину снятия Блокады Ленинграда. Это событие является одной из важных дат Года памяти и славы, о проведении которого объявил президент Российской Федерации Владимир Путин. Цель акции — напомнить людям всех поколений о событиях тех лет, об ужасах войны на примере блокадного Ленинграда.

Блокада Ленинграда длилась 872 дня. Для тех, кто жил в этом городе, – это не просто цифра: каждый их этих дней оставлял тяжелый след в жизни каждого блокадника. Ленинград терял своих жителей с колоссальной скоростью. По разным подсчетам, в городе погибло от 692 000 до 1 500 000 человек – и почти все из них умерли от голода. Единственной надеждой на завтрашний день был паек. Как символ тех событий жителям Кузбасса предложат взять кусочки «блокадного хлеба». Вес хлеба – 125 грамм, именно столько в сутки получали ленинградцы в самые суровые дни Блокады, сковавшей город во время Великой Отечественной войны.

В акции примут участие все территории Кузбасса.

В Кемерове запланировано около 130 мероприятий. Так, в школах, Центрах по работе с населением пройдут уроки мужества, «круглые столы», ребята подготовят доклады и презентации о событиях того времени, посмотрят документальные фильмы, встретятся с ветеранами – очевидцами событий 1944 года. В школах искусств, библиотеках, ДК состоятся тематические концерты и вечера, выставки творческих работ, изданий. Студенты, школьники, «серебряные волонтеры», специалисты учреждений социальной защиты населения посетят бывших блокадников Ленинграда, вручат им подарки. В рамках акций «Снежный десант» и «Волонтер спешит на помощь» молодежь почистит снег во дворах частных домов, где проживают ветераны, окажут другую помощь по домашнему хозяйству.

Старт «Блокадного хлеба» запланирован на 18 января. В этот день в крупных торговых центрах пройдет презентация акции, в которой может принять участие любой желающий. Волонтеры будут раздавать листовки с информацией о вехе в истории, посетителям предложат написать пожелания в открытках, которые адресованы бывшим жителям блокадного Ленинграда, проживающим в городе Кемерово. 27 января, в годовщину снятия блокады, в сквере у памятника в честь подвига жителей и защитников блокадного Ленинграда будут раздавать «ленточки Ленинградской Победы», 125 грамм «блокадного хлеба», состоится возложение цветов к памятнику. Далее почетных гостей пригласят в школу № 92, учащиеся проведут экскурсию в школьном музее, представят литературно-музыкальную композицию «Бессмертие и сила Ленинграда». В Кемеровском областном краеведческом музее (Притомская Набережная, 1а) уже сегодня кузбассовцы могут познакомиться с выставкой «Ленинград. 900 дней мужества», посвящённой 76-летию снятия блокады. Здесь представлены более 100 самых интересных и редких экспонатов: боевые награды, фотографии, документы, личные вещи защитников и жителей блокадного Ленинграда. Посетители узнают о героизме земляков из 376-ой Краснознаменной Кузбасско-Псковской стрелковой дивизии, участвовавшей в прорыве блокады; познакомятся с биографией летчика-аса, воспитанника кемеровского аэроклуба Алексея Николаевича Дергача, сбивавшего самолеты люфтваффе над блокадным городом. На выставке представлен комплекс предметов, принадлежавших Герою Советского Союза Алексею Николаевичу. Среди блокадных реликвий фронтовые письма – знаменитые «треугольники», извещения о гибели солдат, продовольственные карточки, эвакуационные листы, пуговица, оторванная от пальто матери, которую ребенок, эвакуированный из блокадного Ленинграда в Кузбасс, хранил как талисман. На выставке представлены боевые награды за участие в защите Ленинграда и прорыве блокады. Медаль «За оборону Ленинграда», которая была учреждена 22 декабря 1942 года и стала одной из первых медалей Великой Отечественной войны. Пистолет-пулемет Судаева – легендарное оружие защитников Ленинграда, разработанное и производимое в блокадном городе. Также посетители выставки смогут попробовать хлеб, испеченный по сохранившейся рецептуре 1941-1942 годов. Познакомиться с экспозицией можно со вторника по воскресенье с 10:00 до 19:00.

18 января в новокузнецком торговом центре «Планета» будет организована историческая инсталляция. Горожане увидят видеохроники о блокадном Ленинграде, услышат военные песни и стихи. Волонтеры раздадут посетителям открытки, на которых любой желающий сможет поздравить ветеранов Великой Отечественной войны с Победой. Также здесь будет организована экспозиция, имитирующая пункт выдачи суточных пайков хлеба. Одновременно с патриотической акцией «Блокадный хлеб» пройдет акция изобразительного творчества «Из ужаса войны в мир красок», которая станет созидательным символом мирного времени.

18 января в музейно-выставочном центре города Белово откроется тематическая выставка «Эхо блокады». 20 января в ТЦ «Акварель» состоится театрализованное представление «Блокадный хлеб». Участники творческих коллективов ЦДК и ДШИ № 12 исполнят песни военного времени, с помощью костюмов и минимального реквизита создадут атмосферу блокадного Ленинграда. 22 января в парке «Центральный» пройдет акция «Голос Ленинграда». Состоится трансляция стихов о блокадном Ленинграде через динамики в парке, инсталляция выдачи хлеба в период войны. В этот же день театрализованная точка «Блокадный хлеб» начнет свою работу в ДК «Шахтер», а 23 января театрализованная акция пройдет в КЦ «Бачатский». 24 января в Центральном Дворце культуры пройдет концерт народного коллектива, хора ветеранов войны и труда под руководством Почетного работника культуры Кузбасса А.Л. Братцель «Наше творчество тебе, Победа!». 25 января театрализованное представление «Блокадный хлеб» пройдет в парке «Победа». 27 января во всех общеобразовательных учреждениях города и учреждениях дополнительного образования пройдет всероссийский урок памяти «Блокадный хлеб».

В Прокопьевске с 18 по 22 января на специально-оформленных локациях у Дворца творчества им. Ю.А. Гагарин, в поселке Красный Углекоп, у ДК «Шахтеров», ДК «Зенковский», ДК «Красная Горка», в поселке Маганак (площадка школы № 68), у ТЦ «Чайка» и на площадке у рынка «Валентина» будут созданы волонтерские пункты с информационным сопровождением о трагических днях блокадного Ленинграда и раздачей «блокадного» кусочка хлеба весом 125 грамм. 23 января в Зенковском парке у Мемориала и в памятном месте «11 блокадных сосен» будет проведен митинг и возложение цветов в память погибших в блокадные дни ленинградцев. Потом пройдет встреча поколений «Подвигу блокадного Ленинграда посвящается…». В программе встречи воспоминание ветеранов, творческие номера и чаепитие. Концертом симфонического оркестра «Героическая симфония Д.Д. Шостаковича» в Детской школе искусств № 10 им. А.И. Хачатуряна продолжится эстафета акции. А завершится она Всероссийским уроком памяти и посещением ветеранов-блокадников.

В городе Березовский горадминистрацией совместно с управлением культуры, спорта, молодежи и национальной политики, с управлением соцзащиты населения, с управлением образования, с Советом ветеранов разработали программу мероприятий, посвященных Дню полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады. С 18 по 27 января в школах и учреждениях культуры состоятся встречи, выставки, театрализованные программы и раздачи листовок, показы тематических фильмов, памятные вечера, уроки памяти, на которых еще раз вспомним ужасы войны, в том числе блокады. особое внимание будет уделено подрастающему поколению — они должны знать правду о той войне. 27 января состоится встреча жителей блокадного Ленинграда с школьниками и студентами на базе Березовского политехнического техникума. С 18 по 27 января каждый из ныне живущих сможет принять участие в акции «Блокадный хлеб». Изготовление 125-граммовых порций темного хлеба для акции взял на себя березовский предприниматель.

В Мариинске организована работа бойцов молодежного отряда «Вьюга» по уборке снега пожилым гражданам, живущим в частном секторе. 22 января в Мариинске пройдет акция «Блокадный хлеб» для посетителей магазина «Светофор». В рамках акции будет организована раздача «Блокадного хлеба» и листовок. 24 января в Мариинске пройдет чествование граждан, награжденных знаком «Жителю блокадного Ленинграда», проживающих в Мариинском муниципальном районе. Также 24 января в мариинском КДЦ «Юбилейный» пройдет единая акция, посвященная 75-летию Победы в Великой Отечественной войне, «День снятия блокады Ленинграда». Также будет организована раздача «Блокадного хлеба» и листовок, участникам покажут документальный фильм. 25 января в Мариинске пройдет акция «Блокадный хлеб» для посетителей ФОК «Пищевик». В рамках акции будет организована раздача «блокадного хлеба» и листовок».

В Мысках с 18 по 27 января 2020 года во всех образовательных организациях Мысков пройдут классные часы, беседы, встречи, посвященные памятной дате. Так, 23 января в школах города будет проведен видеолекторий «Знакомство с дневником Тани Савичевой», где на примере записей дневника будет показана жизнь девочки во время блокады. 24 января в рамках акции образцовым детским коллективом – театром «Алекс и К» школьникам будет представлена театрализованная зарисовка «Сто двадцать пять блокадных грамм с огнем и кровью пополам», как историческая театрализованная реконструкция. А непосредственно 27 января во всех 10 мысковских школах пройдет Всероссийский урок памяти «Блокадный хлеб». Отдельная программа мероприятий в рамках акции разработана в учреждениях культуры. С 18 по 27 января в Мысковском историко-этнографическом музее пройдет выставка «Во имя жизни», а в детской городской библиотеке всех желающих познакомят с фотодокументальной выставкой «900 дней». 18 января для жителей города в Центральной городской библиотеке пройдет музыкально-литературная гостиная «Был город – фронт, была блокада». 23 января на Мемориале «Тыл-фронту» состоится торжественный митинг, посвященный освобождению Ленинграда от фашистской блокады. Участники митинга почтут минутой молчания память жителей блокадного города. 24 января в ДК имени Горького пройдет концертно-просветительская программа «Дорога здесь прошла через блокаду». Завершится акция 27 января в Городском центре культуры большим концертом-митингом.

Музыкально-театрализованное представление «Ленинградский дневник» покажут 18 января во Дворце культуры им. Ленина город Ленинск-Кузнецкий. Через музыку, поэзию и миниатюры артисты расскажут школьникам о днях Великой Отечественной войны, об осажденном городе Ленинграде, о судьбах детей, переживших блокаду. Своими воспоминаниями с детьми поделится ветеран Великой Отечественной войны Алексей Илларионович Матинин. 19 января в краеведческом музее будет проходить обзорная экскурсия «Страницы Победы – блокада Ленинграда». В экспозиции и фондах краеведческого музея представлены уникальные экспонаты, связанные с блокадой – воспоминания участников боев за освобождение Ленинграда, металл войны, блокадный хлеб. 20 января здесь пройдет круглый стол, в котором поучаствуют городские школьники. Дети познакомятся с историей блокады Ленинграда, а также посмотрят кадры видеохроники. В центральной городской библиотеке им. Н.К. Крупской (пр.Кирова,93) в этот день пройдет исторический час «Нам не забыть об этих днях». Студентам и школьникам покажут фильм «Блокада Ленинграда».

По информации пресс-службы администрации правительства Кузбасса.