В Прокопьевском районе пропал без вести 14-летний подросток с серьезным заболеванием. Андрей Сеногноев из поселка Калачево вечером в четверг, 16 января, ушел из дома на прогулку и не вернулся до настоящего времени. Никаких сведений о его местонахождении нет. При этом ситуация осложняется тем, что мальчику в любую минуту может понадобиться медицинская помощь, без оказания которой его состояние может значительно ухудшиться.

В день пропажи подросток, у которого средний рост, плотное телосложение, голубые глаза и русые волосы, был одет в черные горнолыжные штаны на лямках, серую вязаную шапку, темный удлиненный пуховик, темно-зеленые зимние кроссовки.

Полиция просит всех кузбассовцев, которые могут пролить свет на местонахождение Андрея Сеногноева, сообщить об этом по телефонам: 8-(38466)-9-17-57 либо «02» (102 с мобильного).

Анонимность гарантируется.