Сейчас по области наблюдаются обильные снегопады, метели, снежные заносы, резкие перепады температуры.

По данным Кемеровского гидрометеоцентра, в ночь на 18 января по региону ожидается -4-9, местами до -16. Днем 18 января ожидается -3-8, в конце дня – похолодание, а также снег, метели, местами гололедные явления.

Первый замгубернатора Вячеслав Телегин сообщил, что с 17:00 17 января до 8:00 20 января областная противоаварийная группировка и ГУМЧС России по области будет переведена в режим повышенной готовности.

Работникам ЖКХ поручено усилить очистку дворов, отмостков домов и кровель от снега и наледи, особое внимание уделить крышам объектов с большепролетными конструкциями и массовым пребыванием людей, своевременно сбить сосульки.

На вывоз снега и борьбу с обледенением дорог, дворовых территорий и тротуаров муниципалитеты должны мобилизовать все силы. Дорожникам и территориям нужно предотвратить и снежные заносы, дополнительно для работы привлечь технику промышленных предприятий.

«При временном ограничении движения на трассах по междугородним направлениям, если понадобится, надо организовать автостоянки и при необходимости развернуть пункты питания и обогрева», – сказал Телегин.

На лавиноопасных участках надо организовать безопасный сход лавин. Также главы муниципалитетов должны потребовать от собственников горнолыжных курортов усилить меры безопасности на трассах и прилегающих спусках. Нужно обследовать склоны гор в наиболее вероятных местах катания на лыжах, установить информационные баннеры, произвести ограждение опасных участков. В местах массового скопления людей (кафе, столовых, магазинах) необходимо информировать отдыхающих об опасных природных явлениях, поясняя, что сейчас нужно стараться избегать пребывания на лавиноопасных участках, а также о действиях при сходе лавины.

По информации пресс-службы администрации правительства Кузбасса.