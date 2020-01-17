Центр «Мой бизнес. Кузбасс» появился в конце прошлого года благодаря одному из 12 национальных проектов. Услугами могут воспользоваться как действующие, так и начинающие бизнесмены. Почему это удобно, и кто сегодня стал клиентом центра?

Услуги по принципу одного окна. Только не для физических лиц, а для предпринимателей. Центр «Мой бизнес. Кузбасс» открылся чуть больше месяца назад. Так в Кузбассе сделали ещё один шаг к реализации национального проекта «Малое и среднее предпринимательство». Экономия времени и не только. Разобраться легко даже начинающему предпринимателю.

Сегодня клиентом центра «Мой бизнес. Кузбасс» стал Сергей Цивилев. Все, как положено. Первым делом необходимо взять талон на интересующую услугу.

Ещё одна форма поддержки предпринимателей в Кузбассе – традиционная встреча с губернатором. Формат – «Открытый диалог». Пропуск на мероприятие – наличие актуального вопроса, который бизнесмен хотел бы обсудить с Сергеем Цивилевым.

Кстати, первый «Открытый диалог» состоялся прошлой осенью. Ряд вопросов был взят на контроль властей. Благодаря этому с января начала действовать программа по поддержке малого семейного бизнеса. Кроме этого, вводится система губернаторских грантов.