Деревья в снежных шубках буквально заманивают на главный зимний курорт Кузбасса. Туристы преодолевают тысячи километров воздухом и землёй для того, чтобы в итоге попасть в Шерегеш.

Что в нём такого особенного – многие жители России и зарубежья знают не понаслышке: широкие трассы, пухлый снег, уникальные красоты и активно развивающаяся инфраструктура. У Шерегеша есть все перспективы, чтобы стать главным туристическим центром страны. Реализацию этой задачи губернатор Кузбасса держит на личном контроле.

На ближайшие пять лет разработана программа развития спортивно-туристического комплекса. Только в 2020 на эти цели потратят более трех миллиардов рублей. Бюджет совмещённый – от местных властей, правительства региона, страны и от инвесторов. Параллельно со строительством канатных дорог проложат и новые трассы. А значит, вырастет предложение для горнолыжников.

Самое главное, в развитии Шерегеша видят реальные перспективы. Уже сейчас в обычный будний день на горнолыжном курорте отдыхает в среднем 10 тысяч человек.