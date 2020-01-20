С 1 января 2020 года в Кузбассе начала действовать новая льгота для пожилых людей, чей возраст превышает 70 лет. Речь идет о компенсациях за взносы на капитальный ремонт многоквартирных домов. Согласно областному закону, принятому еще в октябре 2019 года, право на компенсацию имеют одиноко проживающие пенсионеры в возрасте старше 70 лет, семейные пары столь же преклонного возраста и пожилые люди, проживающие в составе семьи, состоящей из совместно проживающих неработающих граждан, достигших возраста, дающего право на страховую пенсию по старости и (или) неработающих инвалидов I и (или) II групп.

И теперь пенсионеры, подпадающие под действие льготы, будут получать компенсацию за взносы: те, кому исполнилось 70 лет, — 50% от суммы взноса, старше 80 лет — все 100%.

Как уточнили в департаменте дорожного комплекса и жилищно-коммунального хозяйства, компенсация рассчитывается исходя из минимального размера взноса на капитальный ремонт на один квадратный метр общей площади жилого помещения в месяц, установленного Правительством Кемеровской области — Кузбасса, в пределах размера регионального стандарта нормативной площади жилого помещения, используемой для расчета субсидий, но не более величины фактически начисленного взноса на капитальный ремонт.

За предоставлением компенсации необходимо обращаться в органы социальной защиты по месту жительства и регистрации.

По информации ежедневной областной газеты «Кузбасс».