В Кузбассе накануне Крещения малочисленные коренные народы – телеуты, проживающие в Новокузнецке, в Беловском и Гурьевском районах, отметили свой национальный праздник. Главный его атрибут – пельмень в форме полумесяца. Что такое «Пельменек» и какие старинные традиции сохранились до сегодняшнего дня?

Лепить пельмени вручную всей семьей и только с добрыми мыслями – обязательные условия традиционного праздника малочисленных коренных народов Кузбасса – телеутов – «Пельменек». Это не просто приготовление вкусного и сытного национального блюда, а многовековой ритуал, который может даже приоткрыть завесу будущего: в некоторые пельмени закладывают монетки разного номинала, загадывают на них желания, запоминают, а во время застолья проверяют: сбудется или нет.

Пельмени нужно не только правильно сварить, но и подать на стол, соблюдая традиции. Первыми угощают гостей, а только потом присоединяются хозяева. А затем – поход по гостям.

Еще одна традиция в «Пельменек» – делать крестики из берёзы. Это дерево считается самым чистым и отгоняет зло и защищает дом. Кладут такие обереги по всему дому и на еду. Кстати, по традиции в этот день важно забыть о диетах и съесть как можно больше пельменей, чтобы весь год был удачным и счастливым.