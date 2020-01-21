Ангиографический комплекс, который установлен в операционном блоке, позволит оказать высокотехнологичную диагностическую и лечебную помощь пациентам с заболеваниями сердца и сосудов. Оборудование приобретено за счет средств федерального бюджета в рамках реализации национального проекта «Здравоохранение» и регионального проекта «Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями». Для кардиологической службы Кузбасса это значимое событие. На открытии новой операционной побывал губернатор Кузбасса Сергей Цивилев.

Сегодня проблемы с сердцем являются основной причиной смерти во всем мире. Для этого рода патологий немаловажно вовремя определить причину и предпринять необходимые меры. Но дела сердечные порой случаются внезапно. Каждая потраченная минута может сказаться на дальнейшем качестве жизни. Новая операционная позволит оказать оперативную помощь. Ангиограф найдёт локализацию проблемы в любой точке тела.

Возможность максимально приближать аппарат к телу позволяет сделать высокоточное обследование и, что немаловажно как для пациента, так и для персонала, уменьшает рассеянное излучение. Такая операционная по счёту вторая в медучреждении. Но значимость её очень велика. Ведь невозможно предугадать скольким людям одновременно может понадобится экстренная помощь.

Новое оборудование, несомненно, повлияет на качество оказания медицинской помощи в Кузбассе, но кардиологи, в свою очередь, рекомендуют внимательнее относится к сигналам своего организма. Боль в области грудины может говорить не только о хандрозе, но и о начинающемся сбое сердечно-сосудистой системы. И чем раньше врач уточнит причину недомогания, тем быстрее можно будет предпринять меры, избежав, тем самым, серьёзных последствий.