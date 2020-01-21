С января в Кузбассе вступили в силу 2 новых закона. Оба касаются компенсаций средств, потраченных на капитальный ремонт в многоквартирном доме. Сколько процентов составят льготные выплаты, и кто имеет право за ними обратиться?

Перешли в категорию льготников. Раньше одиноко проживающие и достигшие 70-летнего возраста граждане полностью освобождались от уплаты взносов на капитальный ремонт многоквартирного дома. За них средства в фонд вносились из регионального бюджета. Такой механизм не позволял обращаться в федеральные органы за их возмещением. Теперь пенсионеры снова должны платить сами, однако, они могут оформить компенсацию.

Автоматически льготы назначаются участникам Великой Отечественной войны, их семьям, инвалидам, ветеранам труда и боевых действий, реабилитированным и пострадавшим от политических репрессий, а также тем, кто воспитывает более 5 детей. Остальным для получения компенсации нужно обратиться в органы социальной защиты по месту жительства. На месте можно уточнить необходимый перечень документов.

Размер компенсации зависит от возраста. Одиноко проживающим собственникам жилья, а также семьям, где есть неработающий пенсионер или инвалид первой или второй группы старше 70 лет возместят 50% взноса, если старше 80 лет – 100%.