Диагноз ДЦП Лизе поставили в 10 месяцев. После этого 9 лет лечений и реабилитаций. Сейчас врачи и родители отмечают прогресс. Последние 3 года девочка не садится в инвалидную коляску. Отказывается сама. Передвигается с помощью специальных ходунков или опираясь на стенку.

Перед Новым годом Лиза написала письмо Деду Морозу. Попросила велосипед. И вот он – подарок. Родители рассказали: первое время для их дочери он будет домашним тренажёром – поможет ей укрепить мышцы, разработать стопу и научит держать равновесие. На лето планы серьёзные: поедут на дачу, чтобы девочка вместе с другими детьми, наконец, смогла прокатиться по улице.

Кстати, добрый волшебник угадал и с цветом велосипеда. Лиза счастлива и уже придумала ему имя – Розочка. Верит, теперь у неё получится исполнить свою главную мечту – научиться ходить.