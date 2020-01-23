В ближайшие дни в регионе будет относительно тепло, а в субботу ожидаются плюсовые температуры. Специалисты Управления ЧС и ГО администрации города Междуреченска рекомендуют быть осторожными при выезде на природу. На склоне гор, которых особенно много в окрестностях Междуреченска, за зиму накопилось много снега, и возможен сход лавин.

– В зоне риска – снегоходчики, которые любят кататься и подрезать лавины. Известны случаи, когда экстремалы не успевали уехать в сторону, и их накрывало снежной массой, – отметили в пресс-службе города. – Специалисты советуют не испытывать судьбу и не отправляться в горы в одиночку.

О безопасности туристов в районе Поднебесных Зубьев спасатели уже позаботились: они осмотрели все туристические маршруты и организовали обходные пути в местах, где сход лавин особенно высок. А для того, чтобы дополнительно обезопасить себя, туристическим группам необходимо зарегистрироваться на сайте МЧС России.

Опасность может подстерегать и в черте города. На Лысой горе был случай гибели подростков. Родителям стоит напомнить детям о правилах безопасности, отметили в пресс-службе администрации города Междуреченска.

По информации «Комсомольская правда в Кузбассе».