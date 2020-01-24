Как сообщили в областном департаменте образования и науки, распоряжением правительства РФ в рамках областного проекта «Вершины воинской славы» шесть вершин получили имена: Веры Даниловны Волошиной, Юрия Михайловича Двужильного, Степана Харитоновича Марковцева, Валерия Федоровича Полуновского, Михаила Гавриловича Хорькова, Владимира Георгиевича Юдина.

Напомним, проект «Вершины воинской славы» реализуется в Кузбассе с 2015 года – года 70-летия Победы в Великой Отечественной войне. Всего за это время имена выдающихся кузбассовцев присвоены 14 безымянным вершинам. Так, например, 8 из них были названы в честь Ивана Николаевича Березина, Виктора Александровича Гнедина, Алексея Николаевича Дергача, Михаила Константиновича Дюжева, Алексея Андреевича Павловского, Афанасия Петровича Шилина, Михаила Михайловича Куюкова и Ильи Семеновича Назарова.

По информации пресс-службы администрации правительства Кузбасса.