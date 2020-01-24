На этот раз программа посвящена предстоящему юбилею Победы в Великой Отечественной войне. Концерт в прямом эфире покажет наш телеканал.

«Лучшие песни о войне, мире и, конечно, любви. Песни, с которыми завоёвывалась Победа», — так описывает репертуар основатель и продюсер арт-группы Михаил Турецкий. С проектом «Песни Победы» золотые голоса объехали уже полмира. В юбилейный год они выступают в российских городах. Кузбасс коллектив посещал совсем недавно. Этим летом “Народное караоке” под открытым небом объединило жителей и гостей областной столицы.

На этот раз коллектив выступит на главной музыкальной сцене региона. 26 января, в день рождения Кузбасса в музыкальном театре имени Боброва хор Турецкого представит программу вместе с арт-группой “SOPRANO”. Уникальный женский проект, не имеющий аналогов в мире. «Смуглянка», «Катюша», «Тёмная ночь» и другие песни, которые согревали сердца бойцов и тружеников тыла в дни Великой Отечественной войны, как дань памяти подвигу наших дедов и прадедов. Аудитория в этот день выйдет за рамки концертного зала. Программу, которая пройдёт в Год памяти и славы, объявленный президентом Владимиром Путиным, смогут увидеть и наши зрители.

Прямую трансляцию будет вести телеканал “Кузбасс Первый” в региональных блоках на 9 кнопке первого цифрового мультиплекса Общественного телевидения России, на 21 кнопке в кабельных сетях всех операторов Кузбасса, а также на официальном сайте телеканала kuzbass1.ru. Начало в 17:00. Не пропустите

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