Встреча прошла в Музыкальном театре Кузбасса им. А. Боброва после концерта «Хора Турецкого». Коллектив выступил в рамках нового проекта — «Всероссийский марафон «Песни Победы», приуроченного к 75-летию Победы. На концерте присутствовало много людей старшего поколения, в том числе жители блокадного Ленинграда, которые теперь обосновались в Кузбассе.

Губернатор подчеркнул, что рад возможности встретиться с реальными участниками событий блокадного Ленинграда и отметил важность сохранения памяти о блокаде.

«Живое общение с блокадниками, свидетелями той трагической и героической поры, поистине бесценно. Только вы сможете достоверно передать хронику тех страшных событий. Для нашего региона дата 27 января имеет особое значение: кузбассовцы участвовали в сражениях на Ленинградском фронте, защищая подходы к осажденному городу. В годы Великой Отечественной войны в Кемеровскую область из Ленинграда было эвакуировано 15 детских домов. Сохранить память о Великой Отечественной войне – наша святая обязанность. Мы должны бережно хранить эту историю и передавать ее молодому поколению, чтобы они так же гордились своими предками и своей страной, победившей фашизм», – отметил губернатор.

Сергей Цивилев вручил 23 жителям блокадного Ленинграда медаль «75 лет Победы в Великой Отечественной войне». Медаль учреждена согласно Указу президента РФ Владимира Путина в честь 75-летия Победы.

ДЛЯ СПРАВКИ. Сегодня в регионе проживает 195 жителей блокадного Ленинграда.

По информации пресс-службы администрации правительства Кузбасса.