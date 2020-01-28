В Москве прошел финал детско-юношеского чемпионата России по народным танцам. Это ежегодный всероссийский хореографический конкурс для танцевальных коллективов. На сцене большого концертного зала «Космос» выступили свыше тысячи участников из 24 хореографических коллективов страны.

Кузбасс представил заслуженный коллектив народного творчества РФ, ансамбль народного танца «Сибирские выкрутасы» из Прокопьевска.

В апреле 2019 года в Красноярске проходил отборочный тур чемпионата, тогда прокопьевские танцоры стали чемпионами по народным танцам в Сибирском федеральном округе и были приглашены на финал.

В Москве кузбассовцы представили две композиции: «Моя Сибирь» и «Поулошная плясовая» в авторской постановке художественного руководителя коллектива Геннадия Верняковского. Члены жюри отметили техническое мастерство, артистизм, сложность репертуара и яркие костюмы прокопьевских танцоров. По результатам финала «Сибирские выкрутасы» заняли I место и получили звание чемпиона России по народным танцам.

Впереди у ребят поездка на Чемпионат мира по народным танцам с 21 июля по 1 августа в Калифорнию.

По информации пресс-службы администрации правительства Кузбасса.