Пенсионный фонд России сообщил об очередной индексации пенсии шахтёров. С 1 февраля в Кузбассе 27 483 человека получат прибавку.

Обязательным условием получения прибавки является то, что шахтёр должен оставить работу. Если он продолжает работу или возобновил после перерыва, право на доплату теряется.

Так, по данным кемеровского отделения ПФ РФ, в среднем доплата в ближайшие три месяца составит 3 845,26 рублей. Максимальный же размер доплаты – 6 656,88 рублей. Сумма прибавки будет устанавливаться для каждого индивидуально, с учётом стажа работы, среднемесячного заработка и взносов работодателя.