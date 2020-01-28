Специалисты обсудили изменения и вступивший в силу с начала 2020 года областной закон. Какой категории граждан предназначены выплаты, в каком размере и что для этого необходимо?

С 2020 года вступили в силу изменения по компенсации за капремонт дома для неработающих пенсионеров. За прошедший месяц у граждан накопилось немало вопросов о том, кто все-таки попадает под эту категорию, кому необходимо предоставить документы в соцзащиту, а кто получит выплаты автоматически. Нюансы порядка предоставления льгот обсудили на круглом столе, который провёл Региональный медиахолдинг «Кузбасс».

Картина прояснилась. Ранее в Кузбассе действовал Областной закон о полном освобождении жителей старше 70 лет от уплаты за капремонт. Но региональный стандарт не соответствовал законодательству Российской Федерации. В конце 2019 года был принят Областной закон о предоставлении компенсации расходов на уплату взноса на капитальный ремонт. Претендентами на выплаты могут быть одиноко проживающие неработающие собственники жилого помещения, достигшие возраста 70 и 80 лет.

Неработающие пенсионеры 70-летнего возраста получат компенсацию в размере 50%, 80-летнего – 100%. Происходит процедура таким образом: гражданин оплачивает полную стоимость за капремонт, в определенный день ему на счёт перечисляется компенсация. Тем, кто не имеет льгот и подходит по всем параметрам, в соцзащиту необходимо предоставить документы:

1. Удостоверение личности гражданина

2. Документы, подтверждающие его регистрацию по месту жительства и правовые основания владения жилым помещением

3. Трудовая книжка

4. Квитанция об оплаченных платежах на уплату взноса на капитальный ремонт за текущий или предшествующий месяц с указанием площади жилого помещения

5. Реквизиты счёта гражданина в кредитной организации.

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