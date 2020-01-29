Губернатор Сергей Цивилев совместно со своим заместителем по строительству Глебом Орловым посетил строительную площадку микрорайона № 55 в Заводском районе Кемерова – ЖК «Кузнецкий».

Планируется, что ЖК «Кузнецкий» будет полностью построен к 2027 году. До установленного срока здесь планируется возведение 16 жилых кирпичных и крупнопанельных домов. Таким образом, в микрорайоне будет построено более 170 тыс. кв. метров жилья – свыше 3,6 тыс. квартир. Также строители возведут 2 детских сада на 125 (в настоящий момент уже проектирует «Кузбасспроект») и 280 мест, школу на 850 мест и торгово-развлекательный центр.

Микрорайон будет обеспечен новой современной четырехполосной автомобильной дорогой (640 метров). Она станет продолжением улицы Пролетарская и соединит улицы Федоровского и Автозаводская. При этом проектом предусмотрено сохранение зеленых насаждений. Строительство дороги с системой освещения, остановками общественного транспорта завершится вместе с вводом первых жилых домов.

Как доложили губернатору, первые новоселы смогут заехать в квартиры уже в 2021 году. В рамках первой очереди строительства будет построено 5 жилых домов на 1,4 тыс. квартир с общей огороженной внутридомовой территорией. Во дворе будут благоустроены зоны отдыха, спортивная площадка, площадка для мини-футбола, детские площадки с игровыми комплексами для разных возрастных групп. Зоны оборудуют безопасным резиновым покрытием.

На сегодня работы ведутся по всем пяти корпусам, в одном из них уже идет остекление балконов и внутренние работы.

Сергей Цивилев зашел в один из строящихся домов. Руководитель региона обратил внимание на необходимость комплексного развития всей территории. В порядок следует привести фасады соседних домов, по возможности организовать подсветку, убрать заброшенные и облагородить используемые гаражи.

Губернатор указал, что на территории все объекты должны быть выполнены в едином стиле. Отдельно нужно решить вопрос с проходящими по поверхности теплосетями во дворе дома на проспекте Кузнецком, 154. «Учитывая, что материалы сегодня коммунальщики используют современные, с достаточно большим сроком годности, теплотрасса может располагаться под землей и не портить внешний вид городской среды», — отметил Цивилев.

«Это перспективная для застройки площадка, расположенная всего в 2 км от центра города, то есть в 15 минутах езды на автотранспорте. К облагораживанию территории должен присоединиться и город. Опыт создания комплексов в едином стиле у нас уже есть, и его нужно использовать. Мы должны обеспечивать кузбассовцев достойными условиями проживания», – заключил Сергей Цивилев.

Дополнительно в областном департаменте строительства сообщили, что для повышения доступности медицинских услуг рассматривается вопрос о строительстве рядом с жилым комплексом новой поликлиники.

По информации пресс-службы администрации правительства Кузбасса.