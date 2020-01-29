Новый закон начал действовать в Кузбассе с 2020 года. Теперь граждане старше 70 лет не освобождаются от уплаты взносов, но могут оформить компенсацию. Однако, у пенсионеров всё ещё остались вопросы.

Главный вопрос: кому для получения компенсации необходимо подготовить пакет документов, а кому её назначат автоматически? Итак, в соцзащиту должны обратиться пенсионеры старше 80 лет, граждане в возрасте от 70 до 79-ти, у которых нет дополнительных льгот. Остальным оформлять документы не потребуется.

Список документов есть на сайте департамента соцзащиты и на информационных стендах в каждом отделении. Для разъяснения всех нюансов пенсионеры могут получить личную консультацию специалиста.

Для того, чтобы пожилым людям было проще подать документы, сотрудники соцзащиты подготовили шаблоны заявлений. Теперь данные не нужно вписывать от руки, необходимо только отметить верный пункт и поставить подпись.

Автор: Анастасия Подоляко