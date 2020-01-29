Сделать первые шаги в собственном деле, приобрести инструменты, сельхозтехнику, развить подсобное хозяйство. И это не все варианты, которые может рассмотреть малообеспеченная семья, чтобы распорядиться средствами государственной поддержки. Как работает система социальных контрактов на примере одной семьи?

Алёна Булыгина с мужем воспитывают троих детей. Младшей дочке Валерии нет и года. Мама в отпуске по уходу за ребёнком. Заработок у мужа небольшой. На каждого члена семьи приходится меньше прожиточного минимума.

Работники соцзащиты предложили пойти на социальный контракт. По нему семья Булыгиных получила от государства 30 тысяч рублей на развитие подсобного хозяйства. На эти деньги супруги приобрели двух породистых коз. Обустроили и утеплили место для содержания животных, заготовили корм.

В подсобном хозяйстве уже весной ожидается прибавление, поэтому полезного и вкусного молока летом будет много. Как говорит хозяйка: 5 литров в сутки – минимум.

Социальный контракт – одна из форм государственной помощи семьям, оказавшимся в сложной жизненной ситуации. В Кузбассе с 2014 года этим видом поддержки воспользовались 859 семей. Размер денежных выплат составляет от 10 до 50 тысяч рублей. За 6 лет кузбасские семьи заключили социальные контракты на сумму свыше 30 млн рублей.

Автор: Юлия Попова