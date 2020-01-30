В Центре медреабилитации Кемеровской горбольницы № 1 им. М.Н. Горбуновой открылось новое травматологическое отделение. Губернатор Сергей Цивилев и его заместитель Алексей Цигельник осмотрели его, пообщались с пациентами и встретились с медицинскими работниками.

Открытие нового отделения на 22 койки стало возможным благодаря реорганизации отделений, реконструкции помещений в соответствии с современными требованиями для медицинской реабилитации. Кроме того, на приобретение функциональных кроватей было потрачено 2 млн 575 тыс. рублей из областного бюджета, на мебель, технику, медицинское оборудование направлено 1 млн 61 тыс. рублей из собственных средств больницы.

Новая мебель и медицинское оборудование предназначены для пациентов с ограничениями двигательных функций.

«Открытие нового отделения при помощи спонсоров – это пример успешного сотрудничества бизнеса и власти в решении социальных проблем, в оказании реальной помощи жителям региона. В целом, в Кузбассе здравоохранению уделяется большое внимание, в том числе обновлению оборудования. Конечно, оперативная медицинская помощь первична. Но при лечении последствий серьезных сердечно-сосудистых заболеваний и травм большую роль играет именно реабилитация. И для нас важно, чтобы кузбассовцы получали такую помощь в современных и хорошо оборудованных отделениях», – отметил губернатор.

Раньше в Центре стационар объединял 13 коек для пациентов с травматологическими заболеваниями и 39 коек для пациентов с неврологическими заболеваниями. Теперь для лечения кузбассовцев с последствиями травм выделено отдельное помещение и увеличено количество мест до 22 единиц, а отделение для реабилитации неврологических больных расширилось до 52 коек.

Это позволит увеличить количество ортопедо-травматологических больных, пролечиваемых в условиях стационара (круглосуточного пребывания), с 250 до 450 человек в год, а количество пациентов неврологического профиля – с 740 до 950 человек в год.

Во всех отделения Центра смогут получать лечение около 6000 человек в год, в том числе на базе дневного стационара и противоболевого центра, а также при получении отдельных видов лечения в отделениях лечебной физкультуры, физиотерапевтическом и др.

Как дополнил главный врач больницы Глеб Колпинский, работы по преобразованию и обновлению Центра продолжатся. Так, в Центре планируется построить специальный реабилитационный бассейн. «Лечение в специальном бассейне будет способствовать скорейшему выздоровлению пациентов», – пояснил руководитель учреждения.

ДЛЯ СПРАВКИ. На базе Центра медицинской реабилитации Кемеровской городской больницы № 1 им. М.Н. Горбуновой проводится второй этап оказания реабилитационной помощи сосудистым больным и пациентам ортопедо-травматологического профиля. Второй этап включает медикаментозное лечение, занятия на тренажерах, лечебную физкультуру, массаж, физиолечение. По показаниям проводится озонотерапия, иглорефлексотерапия, мануальная терапия. Высокий результат выздоровления достигается благодаря индивидуальному и комплексному подходу к каждому пациенту.

По информации пресс-службы администрации правительства Кузбасса.