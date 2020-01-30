«Я хороший?». На днях с таким вопросом подошёл молодой человек к двум семиклассницам в закрытом павильоне Парка Ангелов в Кемерове. Не получив ответа, выстрелил одной в ногу из пистолета. Пластмассовыми пулями, но, тем не менее, без судмедэкспертизы не обошлось.

Кира с одноклассницей после похода с классом в кино решили прогуляться в Парке Ангелов и зашли в свое обычное место отдыха. Один из посетителей в компании друзей достаточно громко себя вёл и вертел в руках подобие пистолета. В какой-то момент подошёл к девочкам и, не получив ответа на вопрос, выстрелил Кире в ногу.

Оказалось, это уже практически хобби этого молодого человека в этом месте.

Только после шумихи в социальных сетях, которую подняли многочисленные знакомые мамы пострадавшей, от журналистов она узнала, что подростка забрали в специальное медучреждение на стационарное лечение. Парню 17 лет, и совсем скоро он достигнет совершеннолетия. С этого момента он станет потенциальным покупателем настоящего пневматического оружия. Экземпляр, из которого стреляли в Киру, оценили в стрелковом клубе. Выстрел с такого оружия с 5-метрового расстояния картонную мишень поразил. А если представить, что это будет выстрел в упор и в глаз?!

Оказалось, парень и до этого состоял на учёте в психиатрической больнице. На мать стрелявшего подростка составлен протокол по статье: «Неисполнение родителями и иными законными представителями несовершеннолетних обязанностей по воспитанию и содержанию несовершеннолетних».

Автор: Кристина Орехова