Они погибли вместе, в один день. Иван Герасименко, Александр Красилов и Леонтий Черемнов. В Новокузнецке состоялась встреча родственников бойцов с ребятами, которые стоят в Почётном карауле на Посту №1 южной столицы Кузбасса.

Уже не мальчики. С портретов на собравшихся спокойно смотрят трое мужчин. У них много общего. Черемнов и Герасименко – ровесники. Черемнов и Красилов – земляки, родились на Алтае. Оба ещё до войны успели обзавестись семьями. У каждого остались дети. Их потомки сегодня готовы рассказать юному поколению, какими были те, кто, не задумываясь, отдал жизнь ради спасения других.

Исторические данные о том роковом сражении под Новгородом достаточно подробны. Бой шел ночью. Стояла задача – уничтожить несколько деревоземляных огневых точек противника. И когда часовые были сняты, а дзоты окружены, из соседних противник открыл огонь. Под ним могла погибнуть вся группа. Красилов, Герасименко и Черемнов закрыли своими телами амбразуры дзотов, чем облегчили выполнение боевой задачи. Наши земляки более чем на год предвосхитили подвиг Александра Матросова. За всю войну известно более 400 фактов такого самопожертвования. Но другого такого случая, когда сразу несколько бойцов бросились на амбразуры, больше не было.

21 февраля 1944 года Герасименко, Красилову и Черемнову было посмертно присвоено звание Героев Советского Союза. В Новгороде, на месте памятного боя поставлен мемориал. Их именами названы улицы Новокузнецка. А одна из чеканок, обрамляющих Вечный огонь бульвара Героев, носит название “Подвиг”, одновременно являясь символом подвига всего народа.