Кемеровские школьники-юнармейцы показали свой уровень готовности к несению службы Почетного караула в финале городского смотра-конкурса, который проводится в Кемерове ежегодно.

Два месяца военной подготовки, сотни собранных и разобранных автоматов, километры, пройденные маршем. Сегодня – второй день финала 16-го городского смотра-конкурса «Лучшие юнармейские отряды – к Обелиску Славы», где члены жюри выявят победителя.

Движение строевым шагом, сборка-разборка автомата Калашникова, викторина «Наследники Великой Победы» – классический набор конкурсных испытаний, с которыми участники знакомы не первый год. Каждый раз юнармейцы только улучшают свои результаты и доказывают членам жюри, что готовы нести Всероссийскую Вахту Памяти.

Самым сложным испытанием для школьников оказалась строевая подготовка. Здесь можно было получить наибольшее количество баллов. Поэтому команды старались показать своё мастерство в этом деле, быть как единый организм. Какой отряд станет лидером этого года, решится уже завтра на заседании судейской коллегии по подведению итогов смотра-конкурса.

Автор: Виктория Тимкина