Чтобы минимизировать риски проникновения в страну вируса 2019-nCoV, Россельхознадзор РФ ввел временный запрет на ввоз и транзит через территорию страны всех экзотических и декоративных животных, рыб, насекомых и проч. из Китая.

Приостанавливается также выдача разрешений и действие ранее выданных разрешений на ввоз и транзит животных из Китая.

Россельхознадзор совместно с таможенной службой должен обеспечить выполнение этого решения.

Одновременно ужесточается контроль и за ввозимой в страну сельхозпродукцией. В частности, в страну не пустят овощи, фрукты и зелень, зараженные мухой-горбаткой.

Ограничения действуют с 30 января до 1 марта 2020 года.