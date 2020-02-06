Губернатор отметил, что прошедший январь в Кузбассе отличался обильными снегопадами. Сейчас основная задача муниципалитетов вместе с предприятиями ЖКХ и дорожного комплекса — расчистить дворы и улицы, вывезти максимальный объем снега на спецполигоны. Это поможет избежать во время снеготаяния подтопления подвалов домов коммунального и частного секторов, а также социально важных объектов.

Кроме того, в ближайшее время областная комиссия по предупреждению чрезвычайных ситуаций рассмотрит и утвердит план первоочередных подготовительных мероприятий. Среди них традиционные проверки готовности противоаварийной группировки и состояния гидротехнических сооружений, чернение и распиловка льда, взрывные работы для ослабления ледового покрова на затороопасных участках вблизи населенных пунктов и опор мостов, информирование жителей в зонах возможного подтопления, страхование население и муниципального имущества, работа эвакуационных комиссий и др.

«Главам городов и районов нужно также договориться с соседними муниципалитетами о сотрудничестве для ликвидации возможных при половодье нештатных ситуаций. Такой метод взаимовыручки Кузбасс успешно отработал во время снегопадов», — сказал Сергей Цивилев.

По информации пресс-службы администрации правительства Кузбасса.