В Кузбассе начали закрывать образовательные учреждения на карантин из-за увеличения количества заболевших ОРВИ. Занятия остановили в посёлках Драченино и Чкаловский Ленинск-Кузнецкого района. Как защитить себя от вируса, что делать в случае заражения и отменят ли занятия в других образовательных учреждениях Кузбасса?

В регионе с симптомами простуды и гриппа в поликлиники обратились уже 19 000 человек. Среди детей недельный порог заболеваемости превысил норму почти на четверть. Из-за этого школы и садики могут закрыть на карантин. В Роспотребнадзоре отметили: ситуация меняется каждый день, поэтому нельзя заранее предсказать вероятность прекращения занятий по всей области. Однако, отменить уроки можно в отдельных учреждениях и классах. Для этого на больничном должно быть больше 20% учеников. Но это не значит, что начнутся внеплановые каникулы.

Врачи настаивают: при появлении кашля, температуры или насморка без консультации специалиста можно принять только одну таблетку жаропонижающего. А также обеспечить себе постельный режим и обильное питьё. Если симптомы сохраняются, нужно обратиться в поликлинику и обязательно оформить больничный.

Человек может заразить окружающих за сутки до появления симптомов. Такой риск сохраняется и в следующие 3-4 дня. В этот период здоровым людям при контакте с больным рекомендуется носить медицинские маски. Кстати, в социальных сетях появилась информация, что в связи с распространением коронавируса они подорожали, а где-то и совсем исчезли с прилавков. Мы решили проверить, коснулось ли это аптек нашего города.

Зашли в 5 точек. Ни в одной из них тканевых медицинских масок не оказалось. Если же вы всё-таки её найдёте, цена может доходить до 15 рублей. Пользоваться ли такой защитой – решать вам. Однако помните, что менять её нужно каждые 4 часа. Иначе риск пойти на больничный только возрастает.

Автор: Анастасия Подоляко