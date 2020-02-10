Следственный комитет Кемеровской области завершил ранее начатую доследственную проверку и возбудил уголовное дело по ДТП с автобусом «Кемерово-Анжеро-Судженск», в результате которого погибла одна из пассажирок, еще трое попали в больницу, двое в тяжелом состоянии. Всего в салоне находился 51 человек, из них ранеными оказались 29. Также погиб водитель врезавшейся в автобус фуры.

Уголовное дело возбуждено по признакам преступления, предусмотренного статьей Уголовного кодекса РФ «Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей, повлекшее по неосторожности смерть человека».

Пока в нем нет подозреваемых. Но они могут появиться среди сотрудников перевозчика — Анжеро-Судженского ГПАТП, которому принадлежит автобус. Будет назначена автотехническая экспертиза. С ее помощью определят техническое состояние транспортного средства. Также следствию предстоит установить, были ли нарушены правила перевозки пассажиров.

— Проводятся необходимые следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств совершенного преступления, на месте работает следственная групп, — сообщила старший помощник руководителя следственного управления СК России по Кемеровской области по связям со СМИ Надежда Ананьева. — Ход расследования уголовного дела взят на контроль и.о. руководителя следственного управления Александром Кустовым.

В свою очередь следователь отдела МВД России по Яшкинскому району тоже возбудил уголовное дело, но уже по другой статье УК РФ — «Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств».

Как сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Кемеровской области, для установления всех обстоятельств ДТП будут проведены необходимые судебные экспертизы, в том числе и автотехническая. В этом уголовном пока тоже нет подозреваемых и их следствию предстоит установить. Но есть вероятность, что отвечать перед законом будет некому. Напомним, по предварительной информации, именно водитель большегрузного автомобиля выехал на встречную полосу и его неосторожный маневр стоил ему жизни.

Ранее сообщалось, что властями региона совместно с правоохранительными органами был создан оперативный штаб для установления всех обстоятельств ДТП.