На базе Центра опережающей профессиональной подготовки в рамках Дней науки в Кузбассе прошла форсайт-сессия «Реализация федерального проекта «Цифровая образовательная среда» в Кузбассе». В мероприятии участвовали учителя, имеющие научную степень.

Сергей Цивилев вручил юбилейные медали «75 лет Победы в Великой Отечественной войне» ветеранам, труженикам тыла, бывшим малолетним узникам концлагерей, ветеранам системы образования.

«2020 год объявлен президентом РФ Владимиром Путиным Годом памяти и славы. Для нас особенно важно уделить внимание всем ветеранам, участникам войны, детям войны, труженикам тыла. Среди них много и педагогов, которые, преодолев испытания, посвятили свою жизнь учительскому труду», – отметил губернатор.

В рамках экспертной сессии с участием Сергея Цивилева обсуждались вопросы цифровизации региона, внедрения современных управленческих механизмов в сфере образовательных технологий, реализации национальных проектов «Образование» и «Наука».

«Сегодня Кузбасс активно развивается. Новые технологии внедряются во все сферы деятельности. Поэтому нам нужны специалисты более высокого уровня, которые получили современные навыки и новейшие знания. Важнейшую роль здесь играет образование, которое должно соответствовать современным требованиям, также использовать цифровые технологии», – подчеркнул Цивилев.

Участники работали по направлениям: «Цифровизация и одаренность», «Управленческие решения на основе цифровой образовательной среды (ЦОС)», «Проектная деятельность школьников в условиях ЦОС», «Система непрерывного образования в условиях ЦОС», «Взаимодействие «Учитель-ученик» в условиях ЦОС».

Напомним, Центр опережающей профессиональной подготовки (ЦОПП) был открыт в Сибирском политехническом техникуме. Центр готовит кадры по востребованным профессиям будущего, в том числе цифровым, а также для научно-образовательного центра мирового уровня «Кузбасс».

В областном департаменте образования и науки отметили, что в Кузбассе ведется работа по цифровизации учреждений образования и науки. Элементы цифровизации внедряются даже в дошкольных образовательных организациях. Отремонтированные и построенные школы Кузбасса становятся цифровыми. Кроме того, в Кузбассе с прошлого года действует 28 центров цифрового и гуманитарного профилей «Точка роста», которые открылись в рамках реализации нацпроекта «Образование». Современной цифровой техникой оборудованы восемь техникумов и колледжей и 41 школа. Начал работу второй по счету в Кузбассе детский технопарк «Кванториум-42», мобильный кванториум и Региональный центр поддержки одаренных детей «Сириус.Кузбасс».

Кроме того, Кузбасс реализует региональный проект «Кадры для цифровой экономики» национального проекта «Цифровая экономика». Планируется, что в 2020 году количество выпускников системы профобразования с ключевыми компетенциями цифровой экономики составит 4281 человек. А количество специалистов, прошедших переобучение по компетенциям цифровой экономики в рамках допобразования, составит за 2020 год 8,5 тыс. человек.

По информации пресс-службы администрации правительства Кузбасса.