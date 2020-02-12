В среду, 12 февраля, в области вводится режим «черного неба». Это связано с неблагоприятными метеорологическими условиями.

-В соответствии с прогнозируемыми метеорологическими условиями и ожидаемой синоптической ситуацией, в городе Кемерово ожидаются неблагоприятные метеорологические условия I степени опасности, способствующие накоплению загрязняющих веществ в атмосферном воздухе, – сообщили в администрации области.

Режим НМУ будет введен в трех города области – Кемерове, Новокузнецке и Прокопьевске. В связи с этим предприятиям рекомендовано провести мероприятия по сокращению выбросов.

В областном центре режим НМУ продлится с 18:00 12 февраля до 18:00 13 февраля.

В Новокузнецке и Прокопьевске он будет действовать с 18:00 12 февраля до 18:00 14 февраля.

По информации «Комсомольская правда в Кузбассе».