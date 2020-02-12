В редакцию «Кузбасс 1 HD» поступило обращение от жильцов дома №27 по улице Терешковой, что в областном центре. Собственники опасаются, аварийная ситуация может повториться.

Лужи в санузле, отвратительный запах в квартире. С этой проблемой столкнулась в январские каникулы жительница дома №27 по улице Терешковой Ольга Сячина. Такая же история у соседей. Причина – серия аварий в системе водоотведения. Как следствие – потоп в подвале. Управляющая компания его ликвидировала. Но, по словам жителей, спустя неделю после многочисленных звонков.

В управляющей компании пояснили, что потопы спровоцировали засоры дворовой канализации. Но этот узел уже в ведомстве другой компании – «КемВод». Как считают специалисты РЭУ №19, сотрудники этой обслуживающей организации на заявки реагировали не оперативно.

Представители компании «КемВод» с этим не согласны. Они трижды выезжали на место и прочищали колодец. Засор образовался из-за бытового мусора, который жители бросали в канализацию, а также пояснили: вода и в этом случае не должна была возвращаться обратно в дом.

Подвал проверили – теперь там сухо, но влажность в подъезде осталась. Жильцы опасаются, что авария может повториться. Чтобы этого не случилось, коммунальщики призывают начать с себя: не бросать в канализацию предметы личной гигиены и неразлагаемые отходы. Решить проблему сможет капремонт, уверены жильцы. Но в горадминистрации пояснили: система канализации в этом доме исправна и не нуждается в капремонте. Он назначен на 2025 год. Какие работы проведут, решит экспертная комиссия.

Программа капремонта жилого фонда в регионе рассчитана до 2043 года. В нее включены все многоквартирные дома, не признанные аварийными. Ознакомиться со сроками проведения работ в вашем доме можно на сайте Фонда капитального ремонта: fkr42.ru в разделе “Региональная программа”. Если оцениваете состояние своего жилья как «критическое», можно подать заявление о переносе сроков на более ранние даты. Для этого необходимо предоставить документы: экспертное заключение о необходимости проведения капитального ремонта и подписи жильцов.

Автор: Виктория Тимкина