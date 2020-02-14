В южной столице Кузбасса проведут военно-историческую реконструкцию «Подвиг земляков». Она посвящена памяти Героев Советского Союза, командира отделения сержанта Ивана Герасименко, пулеметчиков Леонтия Черемнова и Александра Красилова.

Как рассказали в департаменте культуры и национальной политики, ночью 29 января 1942 года под Великим Новгородом (Ленинградская область) взвод под командованием младшего лейтенанта Николая Поленского, в составе которого служили кузбассовцы, был направлен на уничтожение опорного пункта противника. Советская разведгруппа была обнаружена, ночью завязался бой. В критичный момент, когда гибель угрожала всем участникам операции, Герасименко, а за ним Красилов и Черемнов закрыли телами вражеские амбразуры.

Мероприятие посвящено 75-летию Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов. На него соберутся около 80 реконструкторов из Томска, Барнаула, Новосибирска и Красноярска. Многие из них уже знакомы новокузнечанам по событиям III военно-исторического фестиваля «Кузнецкий фронтир».

Прологом к центральному событию станет выступление артистов Муниципального театра «СинТезис», которые прочтут отрывок из литературно-музыкальной композиции «Герои-земляки».

В воскресенье, 16 февраля, в 12:30 (площадь в районе ул. Транспортная, 136).

По информации пресс-службы администрации правительства Кузбасса.