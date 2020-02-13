Хранение огнестрельных, холодных или самодельных… Законно или нет? В областной столице обсудили вопросы оборота оружия, с которыми сталкиваются специалисты и кузбассовцы. Что делать, если нашли старое ружье? Стоит ли самостоятельно вскрывать найденный сейф для хранения? И как приобрести оружие в магазине?

Если на стене висит ружье, то оно когда-нибудь обязательно выстрелит. В этом был уверен не только Чехов. Хранение, оборот, переделка. Как не попасть под уголовную статью, если вы нашли гранату? В 2020 году зарегистрировано уже 38 преступлений, связанных с незаконным оборотом оружия, 9 из них — с применением. Сотрудники МВД призывают жителей сдавать пистолеты, автоматы, патроны, а охотников с лицензией – соблюдать правила.

По статистике, чаще всего к административной или уголовной ответственности привлекаются граждане по незнанию. В регионе действует программа поощрения тех, кто добровольно сдал незаконно хранящееся оружие. Суммы выплат можно посмотреть на официальном сайте департамента охраны животного мира. Для того, чтобы стать обладателем огнестрельного или холодного, нужно пройти обучение в специальных образовательных центрах, сдать итоговую аттестацию и только тогда получить разрешение на его покупку.

В прошлом году жители Кузбасса сдали 354 единицы оружия. За это в общей сложности им выплатили около 800 тысяч рублей. Если вы случайно стали обладателем любого вида оружия, необязательно нести его через весь город в отделение полиции. Достаточно позвонить 02, и тогда сотрудники органов внутренних дел самостоятельно заберут находку.

Автор: Виктория Тимкина