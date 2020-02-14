Сегодня прошло заседание областной комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций, посвященное пропуску ледохода и паводковых вод, под председательством первого заместителя губернатора Вячеслава Телегина.

«В этом году температура воздуха выше нормы. Плюсовая температура, обильные снегопады, значительно превышающие все нормы, ветер – все это является предупреждением для нас о возможном осложнении ситуации с пропуском паводковых вод в весенний период. Поэтому нам необходимо заранее подготовиться ко всем возможным последствиям паводка», – отметил замгубернатора.

По данным Кемеровского гидрометцентра, в феврале 2020 год средняя месячная температура воздуха в Кузбассе составит от -10 до -14, что выше нормы на 3-4 градуса. Также по прогнозу будет превышение нормы осадков. И.о. начальника Кемеровского гидрометцентра Анатолий Ильин сообщил, что в ряде территорий значительно превышена норма высоты снежного покрова (Тисульский, Таштагольский, Яйский, Крапивинский районы, город Тайга и др.) и запаса воды в снежном покрове. Также по предварительному прогнозу вскрытие рек ожидается раньше обычного срока, на конец марта – начало апреля.

Первый заместитель начальника Главного управления МЧС России по Кемеровской области Евгений Дедюхин доложил, что с учетом анализа многолетних наблюдений, в текущем году возможны подтопления населенных пунктов в Новокузнецком, Таштагольском и Мариинском районах, в Кемеровском муниципальном округе, а также в Новокузнецке, Калтане, Междуреченске, Осинниках, Мысках и Белове.

«Ситуация серьезная. Всем территориям необходимо проверить готовность к ликвидации возможных последствий половодья: укомплектованность и материально-техническое обеспечение, системы оповещения», – подчеркнул Телегин.

Областная комиссия по предупреждению и ликвидации ЧС разработала ряд рекомендаций для муниципалитетов по предотвращению последствий паводка. Так, в городах и районах необходимо усилить вывоз снега с тротуаров и дворов, привлекая дополнительную специальную технику промышленных предприятий, спланировать и организовать проведение заблаговременных работ по разрушению структуры льда на затороопасных участках и опасных местах вблизи населенных пунктов, провести работы по своевременной очистке водопропускных труб, ливневой канализации в населенных пунктах и за их пределами, расчистить подъездные пути к гидротехническим сооружениям, организовать круглосуточный мониторинг состояния ГТС.

В территориях, где возможен паводок, необходимо организовать проверки пунктов временного размещения для эвакуируемого населения на соответствие санитарным нормам и требованиям, создать запас продуктов питания, горюче-смазочных материалов и кормов для животных, заранее выплатить населению пенсии и зарплаты, предусмотреть круглосуточное дежурство должностных лиц, связь на потенциальных подтапливаемых и отсекаемых территориях с местными КЧС.

До 1 апреля важно завершить страхование имущества граждан и муниципального имущества, попадающих в зону возможного затопления. Льготным категориям граждан будет предоставлена материальная помощь на уплату страхового взноса за счет бюджетных средств (малообеспеченные граждане; многодетные семьи; семьи, имеющие опекаемых и приемных детей; одинокие граждане, находящиеся на социальном обслуживании у себя на дому (инвалиды, пожилые пенсионеры); граждане, попавшие в трудную жизненную ситуацию (по решению комиссии); ветераны Великой Отечественной войны и приравненные к ним категории).

Будут заключены договоры с владельцами лодок, катеров, судов на воздушной подушке для их привлечения к аварийно-спасательным и другим неотложным работам. Во взаимодействии с Главным управлением МЧС России по Кемеровской области пройдет осмотр плавательных средств. До 1 апреля будет организовано чернение и распиловка льда, при необходимости – взрывные работы для ослабления ледового покрова на затороопасных участках, вблизи населенных пунктов и опор мостовых сооружений.

Кроме того, на совещании решено до 1 апреля ликвидировать все ледовые переправы для предотвращения возможных источников образования заторов.

По информации пресс-службы администрации правительства Кузбасса.