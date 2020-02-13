В Анжеро-Судженске в преддверии дня вывода советских войск из горячих точек прошёл концерт «Афганистан болит в моей душе». Гостями мероприятия стали участники конфликтов, ветераны боевых действий и их семьи.

В горячие точки Афганистана было отправлено больше полумиллиона советских солдат. За 10 лет военных действий, по официальным данным, от ранений, несчастных случаев и болезней погибли 15 тысяч бойцов. А потери местного населения составили почти 1,5 миллиона. За сухими цифрами статистики – человеческие судьбы.

Земляков, погибших в локальных войнах, почтили минутой молчания. В память о них творческие коллективы прочитали стихотворения, исполнили тематические песни и танцевальные номера.

Сегодня в Анжеро-Судженске живёт 105 человек, прошедших горячие точки Афганистана. Те, кто раньше вместе рыл окопы и охранял стратегически важные объекты, сегодня не просто сослуживцы. Уверяют: каждого можно назвать другом. Собираются все вместе по возможности. Но обязательно в значимые даты – 27 декабря и 15 февраля – дни ввода и вывода войск. Пообщаться друг с другом и вспомнить ушедших – уже дело чести.

Автор: Анастасия Подоляко