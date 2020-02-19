Пять из них пригородного исполнения. Они будут обсуживать Осинники (2 единицы), Кемерово, Топки и Юргу. Три междугородних автобуса предназначены для Таштагола (2 единицы) и Гурьевска.

НЕФАЗы производит российская компания ПАО КАМАЗ. Автобусы пригородного исполнения в качестве моторного топлива используют газ (метан). Это позволит существенно снизить выбросы в окружающую среду. Самое главное – автобусы предназначены для эксплуатации в суровых климатических условиях Сибири. Междугородние автобусы работают на дизельном топливе.

Восемь единиц транспорта оснащены устройством вызова экстренных служб ЭРА-ГЛОНАСС, цифровым тахографом, навигационной системой GPS/ГЛОНАСС. Стоимость пригородных — 6,1 млн рублей, междугородних — 7,5 млн.

Всего в первом полугодии 2020 года автопарк Кузбасса пополнится на 151 автобус, из них 78 – большого класса, предназначенных для рейсов междугородного назначения. Это стало возможно благодаря решению губернатора Сергея Цивилева увеличить финансирование областной подпрограммы «Транспорт» государственной программы Кемеровской области-Кузбасса «Оптимизация развития транспорта и связи Кузбасса» на 2014-2024 годы.

Данные поставки – одна из мер по обновлению автопарка региона. Всего в текущем году планируется заключить еще контракты более чем на 500 автобусов. Их должны будут вывести на маршруты до середины 2021 года. В результате автопарк области обновится более чем на 60 %. На это будет направлено в целом более 7 млрд рублей.

Вся планируемая к закупке техника – это современные, комфортабельные автобусы большого или особо большого класса. В них используется газ или экологичное топливо класса «Евро-5».

По информации пресс-службы администрации правительства Кузбасса.