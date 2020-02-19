В Ленинске-Кузнецком завершился чемпионат Кузбасса по ММА. Воспитанники Игоря Калистратова, представляющие третью и новоильинскую спортивные школы, продолжают осваивать новые виды боевых искусств. На этот раз объектом изучения стали смешанные единоборства. В категории юношей 14-15 лет в весе до 48 килограммов выступал Дильшот Солиев и занял первое место, проведя три боя.

Даниил Рогов только-только перешел в категорию взрослых спортсменов и для него это тоже был дебют в соревнованиях по ММА. Первый поединок выиграл досрочно, а во втором попался более взрослый и опытный соперник, которому Даниил уступил. Тем не менее, результатом доволен – новый вид единоборства понравился.

Уже после турнира по ММА спортсмены третьей школы удачно выступили на чемпионате и первенстве области по панкратиону. А уже через неделю в Красноярске новокузнечане примут участие в соревнованиях по прямому профилю – рукопашному бою.